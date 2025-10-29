DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 10 Jahren verdient

Das RWE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen RWE-Anteile an diesem Tag bei 12,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RWE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,302 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der RWE-Aktie auf 41,14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 341,55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 241,55 Prozent erhöht.

Am Markt war RWE jüngst 29,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at