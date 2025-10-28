RWE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 44,50 auf 51,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essener profitierten enorm vom global steigenden Strombedarf, schrieb Alberto Gandolfi am Montag. In seinem Basisszenario rechnet er mit einem mehr als verdoppelten Konzernergebnis (EPS) auf 4,36 Euro je Aktie bis 2030. Im besten Fall kann er sich aber auch 5 Euro vorstellen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die RWE-Aktie konnte um 10:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 40,68 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 25,37 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 241 776 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 45,8 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

