DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in EON SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades EON SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,13 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 109,577 EON SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,53 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 701,18 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 70,12 Prozent.

Der Marktwert von EON SE betrug jüngst 40,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at