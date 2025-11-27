E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Lohnender EON SE-Einstieg?
|
27.11.2025 10:03:20
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades EON SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,13 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 109,577 EON SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,53 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 701,18 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 70,12 Prozent.
Der Marktwert von EON SE betrug jüngst 40,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten
|
27.11.25
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy (EQS Group)
|
27.11.25
|EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, Kauf (EQS Group)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25