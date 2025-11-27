Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt im Plus

Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent höher bei 23 791,88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,026 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,028 Prozent höher bei 23 732,81 Punkten, nach 23 726,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 708,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 830,97 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 2,20 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wurde der DAX auf 24 308,78 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 046,21 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2024, den Stand von 19 261,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 18,81 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 24 771,34 Punkte. 18 489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 3,93 Prozent auf 230,20 EUR), Infineon (+ 2,07 Prozent auf 35,51 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 114,30 EUR), Continental (+ 1,37 Prozent auf 65,12 EUR) und Brenntag SE (+ 1,29 Prozent auf 49,54 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil EON SE (-2,45 Prozent auf 15,15 EUR), Commerzbank (-1,25 Prozent auf 34,02 EUR), RWE (-0,88 Prozent auf 43,72 EUR), QIAGEN (-0,85 Prozent auf 41,42 EUR) und Allianz (-0,56 Prozent auf 371,30 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 391 386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 233,240 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at