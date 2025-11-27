LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag im Plus

Am Donnerstagnachmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent höher bei 23 805,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 23 828,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 688,50 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24 316,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 015,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, notierte der LUS-DAX bei 19 279,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 19,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 3,93 Prozent auf 230,20 EUR), Infineon (+ 2,07 Prozent auf 35,51 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 114,30 EUR), Continental (+ 1,37 Prozent auf 65,12 EUR) und Brenntag SE (+ 1,29 Prozent auf 49,54 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen EON SE (-2,45 Prozent auf 15,15 EUR), Commerzbank (-1,25 Prozent auf 34,02 EUR), RWE (-0,88 Prozent auf 43,72 EUR), QIAGEN (-0,85 Prozent auf 41,42 EUR) und Allianz (-0,56 Prozent auf 371,30 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 391 386 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,240 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

