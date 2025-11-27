Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,22 Prozent höher bei 23 777,79 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,026 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,028 Prozent stärker bei 23 732,81 Punkten, nach 23 726,22 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 830,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 708,42 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,14 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, stand der DAX noch bei 24 308,78 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2025, den Wert von 24 046,21 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, bei 19 261,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 18,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,64 Prozent auf 35,71 EUR), Siemens Energy (+ 1,96 Prozent auf 114,40 EUR), Deutsche Börse (+ 1,81 Prozent auf 225,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,24 Prozent auf 1 514,00 EUR) und Continental (+ 1,12 Prozent auf 64,96 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil RWE (-1,52 Prozent auf 43,44 EUR), Commerzbank (-1,39 Prozent auf 33,97 EUR), EON SE (-1,26 Prozent auf 15,33 EUR), QIAGEN (-0,79 Prozent auf 41,45 EUR) und Daimler Truck (-0,46 Prozent auf 37,04 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 4 907 081 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 233,240 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,05 Prozent bei der BASF-Aktie an.

