Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|XETRA-Handel im Blick
|
27.11.2025 12:27:09
XETRA-Handel: LUS-DAX notiert im Plus
Am Donnerstag steht der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,12 Prozent im Plus bei 23 777,00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 23 688,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 828,50 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 316,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 015,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2024, den Wert von 19 279,00 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,10 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 4,11 Prozent auf 230,60 EUR), Siemens Energy (+ 2,58 Prozent auf 115,10 EUR), Infineon (+ 2,16 Prozent auf 35,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,27 Prozent auf 1 514,50 EUR) und Continental (+ 1,12 Prozent auf 64,96 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen EON SE (-1,90 Prozent auf 15,23 EUR), Commerzbank (-1,89 Prozent auf 33,80 EUR), Allianz (-0,91 Prozent auf 370,00 EUR), Airbus SE (-0,73 Prozent auf 203,40 EUR) und QIAGEN (-0,66 Prozent auf 41,50 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 1 293 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 233,240 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu QIAGEN N.V.mehr Nachrichten
|
27.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25