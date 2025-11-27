XETRA-Handel: LUS-DAX notiert im Plus

Am Donnerstag steht der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,12 Prozent im Plus bei 23 777,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 23 688,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 828,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 316,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 015,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2024, den Wert von 19 279,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,10 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 4,11 Prozent auf 230,60 EUR), Siemens Energy (+ 2,58 Prozent auf 115,10 EUR), Infineon (+ 2,16 Prozent auf 35,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,27 Prozent auf 1 514,50 EUR) und Continental (+ 1,12 Prozent auf 64,96 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen EON SE (-1,90 Prozent auf 15,23 EUR), Commerzbank (-1,89 Prozent auf 33,80 EUR), Allianz (-0,91 Prozent auf 370,00 EUR), Airbus SE (-0,73 Prozent auf 203,40 EUR) und QIAGEN (-0,66 Prozent auf 41,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 1 293 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 233,240 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at