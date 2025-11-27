Kaum Veränderungen: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung wenig verändert

Wenig Veränderung war am Donnerstag in Frankfurt zu beobachten.

Schlussendlich schloss der LUS-DAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 23 748,50 Punkten ab.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 688,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 828,50 Punkten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 27.10.2025, den Stand von 24 316,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24 015,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, bei 19 279,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 18,96 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,64 Prozent auf 35,71 EUR), Siemens Energy (+ 1,96 Prozent auf 114,40 EUR), Deutsche Börse (+ 1,81 Prozent auf 225,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,24 Prozent auf 1 514,00 EUR) und Continental (+ 1,12 Prozent auf 64,96 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen RWE (-1,52 Prozent auf 43,44 EUR), Commerzbank (-1,39 Prozent auf 33,97 EUR), EON SE (-1,26 Prozent auf 15,33 EUR), QIAGEN (-0,79 Prozent auf 41,45 EUR) und Daimler Truck (-0,46 Prozent auf 37,04 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 907 081 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 233,240 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at