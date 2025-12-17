RWE Aktie

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

Lohnende RWE-Anlage? 17.12.2025 10:03:57

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RWE-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RWE-Papier bei 33,84 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die RWE-Aktie investierten, hätten nun 29,551 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 296,69 EUR, da sich der Wert einer RWE-Aktie am 16.12.2025 auf 43,88 EUR belief. Mit einer Performance von +29,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte RWE einen Börsenwert von 31,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

