RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Lohnende RWE-Anlage?
|
17.12.2025 10:03:57
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RWE-Papier bei 33,84 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die RWE-Aktie investierten, hätten nun 29,551 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 296,69 EUR, da sich der Wert einer RWE-Aktie am 16.12.2025 auf 43,88 EUR belief. Mit einer Performance von +29,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte RWE einen Börsenwert von 31,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
15:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank nimmt RWE mit 'Buy' wieder auf - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
16.12.25