16.12.2025 09:54:53

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.12.2025 / 09:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 2
 

Im Zeitraum vom 08. Dezember bis zum 12. Dezember 2025 wurden insgesamt 479.963 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes Volumen (€)
08.12.2025 XETRA 96.271 43,2805 4.166.657,02
09.12.2025 XETRA 95.509 43,6264 4.166.713,84
10.12.2025 XETRA 95.594 43,5022 4.158.549,31
11.12.2025 XETRA 96.500 43,1773 4.166.609,45
12.12.2025 XETRA 96.089 43,3614 4.166.553,56

 

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 12. Dezember 2025 erworben wurden, beträgt 767.423 Stück.

 

RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand
 

 


16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Internet: www.rwe.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246432  16.12.2025 CET/CEST

