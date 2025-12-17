RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Index-Performance im Fokus
|
17.12.2025 15:58:38
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Mittwochnachmittag
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,10 Prozent leichter bei 24 093,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 187,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 028,50 Punkten.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 457,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23 389,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 20 239,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,68 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,80 Prozent auf 1 544,00 EUR), EON SE (+ 2,34 Prozent auf 15,75 EUR), Zalando (+ 1,58 Prozent auf 25,08 EUR), RWE (+ 1,32 Prozent auf 44,46 EUR) und QIAGEN (+ 1,16 Prozent auf 38,43 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,20 Prozent auf 104,35 EUR), Merck (-1,90 Prozent auf 118,80 EUR), adidas (-1,19 Prozent auf 166,55 EUR), Siemens (-1,18 Prozent auf 234,70 EUR) und BMW (-1,12 Prozent auf 93,20 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im LUS-DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 172 520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,705 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,05 Prozent die höchste Dividendenrendite.
