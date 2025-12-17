Börse Frankfurt in Rot: So steht der DAX am Nachmittag

Der DAX verliert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0,02 Prozent auf 24 072,39 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,086 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,344 Prozent höher bei 24 159,62 Punkten, nach 24 076,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 024,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 185,47 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0,927 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wurde der DAX mit 23 590,52 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23 359,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, wurde der DAX mit 20 246,37 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 20,21 Prozent zu Buche. Bei 24 771,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,80 Prozent auf 1 544,00 EUR), EON SE (+ 2,34 Prozent auf 15,75 EUR), Zalando (+ 1,58 Prozent auf 25,08 EUR), RWE (+ 1,32 Prozent auf 44,46 EUR) und QIAGEN (+ 1,16 Prozent auf 38,43 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,20 Prozent auf 104,35 EUR), Merck (-1,90 Prozent auf 118,80 EUR), adidas (-1,19 Prozent auf 166,55 EUR), Siemens (-1,18 Prozent auf 234,70 EUR) und BMW (-1,12 Prozent auf 93,20 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 172 520 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 238,705 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,21 erwartet. Die BASF-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

