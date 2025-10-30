DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAP SE von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SAP SE-Aktien verdienen können.

SAP SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die SAP SE-Aktie an diesem Tag 91,49 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,930 SAP SE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 451,63 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 29.10.2025 auf 224,30 EUR belief. Damit wäre die Investition 145,16 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von SAP SE belief sich jüngst auf 255,39 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 wurden SAP SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SAP SE-Anteils auf 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at