30.10.2025 15:59:07
Verluste in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag
Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent leichter bei 3 659,84 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 601,051 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,038 Prozent schwächer bei 3 670,78 Punkten, nach 3 672,18 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 654,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 686,83 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,26 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 648,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 907,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 349,04 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,50 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 4,06 Prozent auf 74,30 EUR), AIXTRON SE (+ 3,99 Prozent auf 13,28 EUR), Kontron (+ 3,78 Prozent auf 23,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,68 Prozent auf 27,60 EUR) und Bechtle (+ 2,53 Prozent auf 36,54 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Deutsche Telekom (-2,77 Prozent auf 27,36 EUR), United Internet (-2,34 Prozent auf 27,50 EUR), PNE (-1,95 Prozent auf 11,04 EUR), HENSOLDT (-1,87 Prozent auf 91,95 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,84 Prozent auf 43,68 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 180 945 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 255,386 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie hat mit 6,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
