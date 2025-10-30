Deutsche Telekom Aktie

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Index-Performance im Blick 30.10.2025 17:59:04

XETRA-Handel TecDAX fällt zum Handelsende

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsende.

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0,45 Prozent auf 3 655,49 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 601,051 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,038 Prozent auf 3 670,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 672,18 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 650,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 686,83 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 648,46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 907,83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wurde der TecDAX mit 3 349,04 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,97 Prozent auf 13,41 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,17 Prozent auf 28,00 EUR), Drägerwerk (+ 4,06 Prozent auf 74,30 EUR), Bechtle (+ 2,41 Prozent auf 36,50 EUR) und Kontron (+ 1,71 Prozent auf 22,58 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen PNE (-3,73 Prozent auf 10,84 EUR), Siltronic (-2,60 Prozent auf 56,20 EUR), Deutsche Telekom (-2,45 Prozent auf 27,45 EUR), United Internet (-2,34 Prozent auf 27,50 EUR) und HENSOLDT (-2,03 Prozent auf 91,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 10 828 500 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 255,386 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

