Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Index-Performance im Blick
|
30.10.2025 17:59:04
XETRA-Handel TecDAX fällt zum Handelsende
Der TecDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0,45 Prozent auf 3 655,49 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 601,051 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,038 Prozent auf 3 670,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 672,18 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 650,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 686,83 Punkten lag.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 648,46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 907,83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wurde der TecDAX mit 3 349,04 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,97 Prozent auf 13,41 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,17 Prozent auf 28,00 EUR), Drägerwerk (+ 4,06 Prozent auf 74,30 EUR), Bechtle (+ 2,41 Prozent auf 36,50 EUR) und Kontron (+ 1,71 Prozent auf 22,58 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen PNE (-3,73 Prozent auf 10,84 EUR), Siltronic (-2,60 Prozent auf 56,20 EUR), Deutsche Telekom (-2,45 Prozent auf 27,45 EUR), United Internet (-2,34 Prozent auf 27,50 EUR) und HENSOLDT (-2,03 Prozent auf 91,80 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 10 828 500 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 255,386 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
17:59
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15:59