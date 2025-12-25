DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SAP SE-Aktie an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen SAP SE-Anteile letztlich bei 103,76 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hat, hat nun 0,964 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 207,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 200,17 EUR wert. Damit wäre die Investition um 100,17 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von SAP SE belief sich zuletzt auf 236,49 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der SAP SE-Aktie fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die SAP SE-Aktie bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at