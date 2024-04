DAX aktuell: DAX zeigt sich mittags leichter

Am Dienstag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,51 Prozent tiefer bei 17 753,88 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,807 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,024 Prozent auf 18 022,17 Punkte an der Kurstafel, nach 18 026,58 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 749,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 022,69 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Stand von 17 936,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, wies der DAX einen Wert von 16 571,68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, den Stand von 15 807,50 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 5,87 Prozent. Bei 18 567,16 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 3,65 Prozent auf 26,38 EUR), Beiersdorf (+ 1,85 Prozent auf 134,85 EUR), RWE (+ 0,84) Prozent auf 32,27 EUR), Zalando (-0,07 Prozent auf 26,87 EUR) und Covestro (-0,35 Prozent auf 50,64 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Daimler Truck (-3,35 Prozent auf 44,08 EUR), Heidelberg Materials (-3,25 Prozent auf 95,14 EUR), Siemens Energy (-3,20 Prozent auf 17,08 EUR), BMW (-3,10 Prozent auf 106,30 EUR) und Porsche (-2,60 Prozent auf 90,72 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 206 263 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 199,665 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 3,10 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at