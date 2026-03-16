DAX aktuell: nachmittags Pluszeichen im DAX

Der DAX verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursanstiege.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,57 Prozent höher bei 23 582,08 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,004 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,142 Prozent auf 23 480,50 Punkte an der Kurstafel, nach 23 447,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 334,97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 699,50 Zählern.

DAX seit Beginn Jahr

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 16.02.2026, den Wert von 24 800,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wies der DAX einen Wert von 24 076,87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wies der DAX einen Stand von 22 986,82 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 3,90 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 22 927,55 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 8,31 Prozent auf 32,05 EUR), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 148,95 EUR), Bayer (+ 3,39 Prozent auf 39,95 EUR), Vonovia SE (+ 3,17 Prozent auf 24,74 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,83 Prozent auf 165,55 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Beiersdorf (-2,50 Prozent auf 76,48 EUR), Zalando (-2,00 Prozent auf 23,07 EUR), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 32,73 EUR), BMW (-1,65 Prozent auf 79,96 EUR) und Scout24 (-1,54 Prozent auf 70,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4 439 882 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 194,328 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,04 erwartet. Mit 7,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at