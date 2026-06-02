ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Tarifeinigung mit der Gewerkschaft sorge für Kostensicherheit, schrieb Polo Tang am Montag./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 06:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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