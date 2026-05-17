Deutsche Telekom Aktie
|27,67EUR
|-0,08EUR
|-0,29%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,20 Euro belassen. Die Resultate des ersten Quartals stimmten zuversichtlich nach der zuletzt schwächeren Kursentwicklung, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,97 €
|
Abst. Kursziel*:
29,42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,83%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
