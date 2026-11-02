Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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02.11.2026 20:30:02
Dell Technologies vs. Intel: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
Investors choosing between Dell Technologies (NYSE:DELL) and Intel (NASDAQ:INTC) are weighing two different paths in the hardware market. One is a master of execution, while the other is undergoing a massive transformation.
Dell excels at selling complete IT solutions to businesses, while Intel is undergoing a historic transformation to become a premier semiconductor manufacturer for others. Both companies are central to the digital economy, but they offer vastly different risk and reward profiles for everyday investors looking toward 2027.
Dell Technologies designs and sells a wide range of hardware, including personal computers, servers, and data storage solutions. It serves a broad customer base including large global enterprises, public institutions, and individual consumers through a mix of direct sales and channel partners. Approximately 40% of its net revenue is generated through these indirect sales channels, which helps it maintain a global footprint.
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Analysen zu Dell Technologies
Aktien in diesem Artikel
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