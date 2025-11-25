Deutsche Bank-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Bank auf "Overweight" belassen. In ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 betonte Claudia Gaspari ihre Präferenz für Banken gegenüber Finanzdienstleistern und zieht diese wiederum Versicherungstiteln vor. Banken und Finanzdienstleister böten auf Basis ihrer Schätzungen ein höheres Ergebniswachstum (EPS). Die Bankentitel seien zudem günstiger bewertet als die Finanzdienstleister, wobei beide weiter Luft nach oben hätten. Bei den Versicherern sei das Potenzial hingegen begrenzt. Als ihre jeweiligen Branchenfavoriten nennt Gaspari Societe Generale, Lloyds, ICG und Axa. Unter den Banken hebt sie zudem Deutsche Bank, Bper Banca und ABN Amro positiv hervor, wogegen sie UBS, Nordea und Swedbank kritischer sieht.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Bank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Kaum Bewegung ließ sich um 09:37 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 29,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 415 933 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 kletterte die Aktie um 82,4 Prozent nach oben.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 04:00 / GMT





