Deutsche Bank Aktie
|29,87EUR
|0,46EUR
|1,55%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Konferenz für europäische Finanzwerte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,40 Euro belassen. Banken hätten sich in den Gesprächen mit Investoren am optimistischsten gezeigt, resümierte Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Aussagen zu den Nettozinserträgen und den Kosten seien positiv gewesen. Auch gebe die Qualität der Kapitalanlagen keinen Grund zur Sorge./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 21:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29,79 €
|
Abst. Kursziel*:
28,90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,56%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
|
09:54
|Deutsche Bank-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital (finanzen.at)
|
09:22
|EZB prüft Netting-Praktiken der Deutschen Bank - Zeitung (Dow Jones)
|
06:00
|ECB scrutinising claims Deutsche Bank underplayed financial risks (Financial Times)
|
06:00
|ECB scrutinising claims Deutsche Bank underplayed financial risks (Financial Times)
|
24.11.25
|Deutsche Bank mit neuen AT1-Anleihen zur Kapitalaufstockung - Aktie in Grün (Dow Jones)
|
24.11.25
|Deutsche Bank gibt AT1-Instrumente im Nennwert von 1 Mrd EUR aus (Dow Jones)
|
24.11.25
|EQS-Adhoc: Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente (EQS Group)
|
23.11.25