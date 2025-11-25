Deutsche Bank Aktie

29,87EUR 0,46EUR 1,55%
Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 13:10:37

Deutsche Bank Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Konferenz für europäische Finanzwerte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,40 Euro belassen. Banken hätten sich in den Gesprächen mit Investoren am optimistischsten gezeigt, resümierte Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Aussagen zu den Nettozinserträgen und den Kosten seien positiv gewesen. Auch gebe die Qualität der Kapitalanlagen keinen Grund zur Sorge./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 21:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38,40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
29,79 € 		Abst. Kursziel*:
28,90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
29,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,56%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten