Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Kapitalerhöhung
|
24.11.2025 17:12:40
Deutsche Bank mit neuen AT1-Anleihen zur Kapitalaufstockung - Aktie in Grün
Wie die Bank mitteilte, hat sie sogenannte AT1-Instrumente (Additional Tier 1) im Nennwert von 1,0 Milliarde Euro begeben.
Die Papiere haben einen jährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 6,750 Prozent bis zum 30. April 2035. Die Bank kann die Wertpapiere, vorbehaltlich vorheriger aufsichtsrechtlicher Zustimmung, vom 30. Oktober 2034 bis zum 30. April 2035, täglich kündigen.
Die Aktie der Deutschen Bank steigt via XETRA zeitweise um 0,36 Prozent auf 29,49 Euro.
DJG/rio/cbr
DOW JONES
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
