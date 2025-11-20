Deutsche Bank Aktie
|30,30EUR
|0,28EUR
|0,92%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35,50 Euro belassen. Die Aktie des Geldhauses sei attraktiv bewertet, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank dürfe von einem Aufschwung der deutschen Wirtschaft profitieren und biete in den nächsten Jahren ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn je Aktie./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:11 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
30,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
30,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Börse Europa: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
10:51
|Jeffrey Epstei: Deutsche Bank soll Daten herausgeben (Spiegel Online)
|
19.11.25
|Short-Positionen auf KI-Aktien: Deutsche Bank prüft wohl Absicherung gegen KI-Risiken (finanzen.at)