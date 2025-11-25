Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
25.11.2025 09:22:39
EZB prüft Netting-Praktiken der Deutschen Bank - Zeitung
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) prüft einem Bericht der Financial Times zufolge Vorwürfe eines ehemaligen Deutsche-Bank-Mitarbeiters, dass die Bank ihre finanziellen Risiken in der Bilanz herunterspiele, unter anderem über die Handhabung des sogenannten "Nettings". Der ehemalige Deutsche-Bank-Mitarbeiter, der die Bank verklage, habe diese Vorwürfe gegen die Deutsche Bank in einem Brief an die EZB vorgebracht, berichtet die Financial Times unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Die EZB habe noch keine Entscheidung getroffen, ob sie als Reaktion auf die Vorwürfe formelle Maßnahmen ergreifen werde, wie etwa die Einleitung einer Untersuchung, fügten die Personen hinzu. Die EZB habe in den vergangenen Monaten Anfragen an die Deutsche Bank zu ihren Netting-Praktiken gestellt. Dies sei zunächst im Rahmen einer Bewertung der Anwendung von Kapitalregeln und der Behandlung von Sicherheiten durch die Bank geschehen und einer der Personen zufolge Teil einer Standard-Untersuchung mehrerer Banken gewesen.
"Wir wenden Netting gemäß den einschlägigen Rechnungslegungsstandards und im Einklang mit der gängigen Branchenpraxis an", teilte ein Deutsche-Bank-Sprecher schriftlich auf Anfrage von Dow Jones Newswires mit. "Wie wir bereits zuvor erklärt haben, erachtet die Deutsche Bank die Rechtsansprüche ehemaliger Mitarbeiter in dieser Angelegenheit als vollständig unbegründet und wird sich energisch dagegen verteidigen." Die EZB lehnte einen Kommentar ab.
Beim Netting werden mehrere finanzielle Verpflichtungen gebündelt und gegeneinander verrechnet. Banken nutzen es, um das Kreditrisiko und die Berechnung ihrer regulatorischen Kapitalanforderungen zu reduzieren.
Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/uxd/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 25, 2025 03:22 ET (08:22 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
|
09:22
|EZB prüft Netting-Praktiken der Deutschen Bank - Zeitung (Dow Jones)
|
24.11.25
|Deutsche Bank gibt AT1-Instrumente im Nennwert von 1 Mrd EUR aus (Dow Jones)
|
24.11.25
|EQS-Adhoc: Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente (EQS Group)
|
23.11.25
|Deutsche Bank Aktie: Zwischen Wachstumsplänen und sinkendem Anlegervertrauen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
21.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen
|24.11.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|29,51
|0,32%