Deutsche Bank Aktie

29,74EUR 0,12EUR 0,39%
Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 07:08:26

Deutsche Bank Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 39 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Frankfurter schalteten einen Gang höher und strebten zu einem fiskalisch, wirtschaftlich und technologisch günstig erscheinenden Zeitpunkt eine Ausweitung ihres Hausbank-Konzepts an, schrieb Anke Reingen in einer am Sonntag vorliegenden Einschätzung. Ungeachtet des jüngsten Kursanstiegs erschienen die Aktien attraktiv angesichts der Fähigkeit des Geldhauses, sich bietende Geschäftschancen zu nutzen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 18:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
29,73 € 		Abst. Kursziel*:
27,84%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
29,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,80%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten