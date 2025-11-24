Deutsche Bank Aktie
|29,74EUR
|0,12EUR
|0,39%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 39 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Frankfurter schalteten einen Gang höher und strebten zu einem fiskalisch, wirtschaftlich und technologisch günstig erscheinenden Zeitpunkt eine Ausweitung ihres Hausbank-Konzepts an, schrieb Anke Reingen in einer am Sonntag vorliegenden Einschätzung. Ungeachtet des jüngsten Kursanstiegs erschienen die Aktien attraktiv angesichts der Fähigkeit des Geldhauses, sich bietende Geschäftschancen zu nutzen./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 18:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
29,73 €
|
Abst. Kursziel*:
27,84%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
29,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,80%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
