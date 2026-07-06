eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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06.07.2026 14:18:00
Deutscher DSA-Koordinator geht gegen eBay vor
Der Onlinemarktplatz soll wesentliche Regeln des Digitale-Dienste-Gesetzes bislang nicht einhalten, meint der DSA-Koordinator bei der Bundesnetzagentur.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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