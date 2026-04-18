Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
19.04.2026 01:21:00
Did Amazon Just Say Checkmate to Nvidia?
Most people wouldn't place Amazon (NASDAQ: AMZN) and Nvidia (NASDAQ: NVDA) in the same competitive landscape. At a glance, Amazon looks like an e-commerce investment, while Nvidia is a bet on a continued artificial intelligence (AI) infrastructure build-out. However, that's only partially true.Amazon has a booming cloud computing wing with Amazon Web Services (AWS). While it has Nvidia chips to support training and inference, it also has its own custom AI chips, whose business is on fire. Amazon took several shots at Nvidia in its recent shareholder letter, showcasing the dominance of Amazon's custom AI chips over Nvidia's, so much so that some investors may be worried about Nvidia losing significant market share to Amazon.So, is Amazon now the stock to buy over Nvidia? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
17.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
16.04.26
|Neue KI-Allianzen im Anlegerfokus - Aktien von Amazon, Alphabet & Co. im Blick (finanzen.at)
|
16.04.26
|Amazon-Aktie schwächer: Eröffnung der neuen Deutschlandzentrale in München (dpa-AFX)
|
16.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.04.26
|'Melania' bei Prime Video kleiner Streaming-Hit (dpa-AFX)
|
14.04.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
14.04.26
|Amazon übernimmt Satellitenbetreiber - Globalstar-Aktie hebt ab (dpa-AFX)
|
14.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|17.04.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|212,70
|0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.