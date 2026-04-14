NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 280 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan kappte am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht seine Schätzungen für den Online-Händler. Amazon biete aber mittel- und langfristig das attraktivste Chance/Risiko-Verhältnis unter den von ihm bewerteten Unternehmen, betonte der Experte./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:05 / EDT

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