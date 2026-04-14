Amazon Aktie
|210,70EUR
|6,85EUR
|3,36%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 280 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan kappte am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht seine Schätzungen für den Online-Händler. Amazon biete aber mittel- und langfristig das attraktivste Chance/Risiko-Verhältnis unter den von ihm bewerteten Unternehmen, betonte der Experte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 239,89
|
Abst. Kursziel*:
14,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 247,77
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,99%
|
Analyst Name::
Eric Sheridan
|
KGV*:
-
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