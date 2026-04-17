Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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17.04.2026 09:05:17

Amazon Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Das Cloudgeschäft AWS dürfte in den kommenden Jahren von Künstlicher Intelligenz profitieren, schrieb Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Thema KI habe sich in den vergangenen Monaten deutlich weiterentwickelt und könne die starke Entwicklung der Amazon-Aktie weiter antreiben./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 01:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Overweight
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 249,70 		Abst. Kursziel*:
20,14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 249,70 		Abst. Kursziel aktuell:
20,14%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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