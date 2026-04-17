Amazon Aktie
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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Das Cloudgeschäft AWS dürfte in den kommenden Jahren von Künstlicher Intelligenz profitieren, schrieb Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Thema KI habe sich in den vergangenen Monaten deutlich weiterentwickelt und könne die starke Entwicklung der Amazon-Aktie weiter antreiben./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 01:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Overweight
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Unternehmen:
Amazon
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Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 300,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 249,70
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Abst. Kursziel*:
20,14%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 249,70
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Abst. Kursziel aktuell:
20,14%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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