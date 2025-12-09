Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
09.12.2025 11:28:00
Die S-Klasse von Mercedes-Benz wird zum Robotaxi
In Abu Dhabi startet ein Shuttle-Dienst mit autonom fahrenden Luxuskarossen. Dabei handelt es sich um die S-Klasse von Mercedes-Benz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
