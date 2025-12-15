UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
15.12.2025 18:59:28
Die UBS verliert ihren Technologiechef
UBS ordnet Konzernleitung neu. Der Technikchef der kombinierten Grossbank scheidet überraschend aus. Eine Übergangslösung ist bereits bestimmt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
