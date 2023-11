Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,58 Prozent auf 15 933,62 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,471 Prozent auf 15 951,55 Punkte an der Kurstafel, nach 16 027,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 15 968,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 866,82 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 560,88 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 14 936,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 11 553,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 46,68 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 16 056,76 Punkten. Bei 10 696,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit eBay (+ 2,38 Prozent auf 40,39 USD), Tesla (+ 2,38 Prozent auf 241,20 USD), Palo Alto Networks (+ 1,33 Prozent auf 264,03 USD), Fortinet (+ 1,29 Prozent auf 52,58 USD) und American Electric Power (+ 1,10 Prozent auf 78,04 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Sirius XM (-5,64 Prozent auf 4,85 USD), GLOBALFOUNDRIES (-3,30 Prozent auf 56,49 USD), ON Semiconductor (-3,24 Prozent auf 68,39 USD), Marvell Technology (-3,02 Prozent auf 54,68 USD) und PayPal (-2,79 Prozent auf 55,40 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 493 430 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,694 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at