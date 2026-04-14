Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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14.04.2026 17:26:45
Disney to eliminate 1,000 positions
Adapting to shifting markets, the firm faces a fading TV sector, lower box office, and rising rivalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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