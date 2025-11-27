SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
27.11.2025 06:15:00
Donnerstag: Geheimnisverratsvorwürfe an SAP, Cyberattacken auf Londoner Behörden
Diebstahlklage wegen Geschäftsgeheimnissen + Cyberangriff auf Bürgerbüros + Bündnis für kritische Rohstoffe + Windows-Sicherheit nachhärten + Krise bei CherryWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
27.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.11.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25