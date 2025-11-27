LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Der LUS-DAX hält am Donnerstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,26 Prozent auf 23 811,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 688,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 814,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 316,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 24 015,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wurde der LUS-DAX auf 19 279,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,27 Prozent nach oben. Bei 24 773,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 2,71 Prozent auf 227,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,47 Prozent auf 1 517,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,00 Prozent auf 222,20 EUR), Infineon (+ 0,89 Prozent auf 35,10 EUR) und adidas (+ 0,57 Prozent auf 159,75 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen EON SE (-0,52 Prozent auf 15,45 EUR), Siemens Energy (-0,49 Prozent auf 111,65 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,39 Prozent auf 41,06 EUR), Henkel vz (-0,37 Prozent auf 69,50 EUR) und Airbus SE (-0,37 Prozent auf 204,15 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 207 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,240 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Mit 5,05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at