XETRA-Handel DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent leichter bei 23 722,70 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,026 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 23 732,81 Punkte an der Kurstafel, nach 23 726,22 Punkten am Vortag.

Bei 23 741,64 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 708,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,90 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 27.10.2025, einen Stand von 24 308,78 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 24 046,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 19 261,75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,47 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 489,91 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 2,71 Prozent auf 227,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,47 Prozent auf 1 517,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,00 Prozent auf 222,20 EUR), Infineon (+ 0,89 Prozent auf 35,10 EUR) und adidas (+ 0,57 Prozent auf 159,75 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil EON SE (-0,52 Prozent auf 15,45 EUR), Siemens Energy (-0,49 Prozent auf 111,65 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,39 Prozent auf 41,06 EUR), Henkel vz (-0,37 Prozent auf 69,50 EUR) und Airbus SE (-0,37 Prozent auf 204,15 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 207 155 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,240 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 5,92 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,05 Prozent die höchste Dividendenrendite.

