Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende freundlich

Am Donnerstag stieg der SDAX via XETRA schlussendlich um 0,26 Prozent auf 15 172,56 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 123,426 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,120 Prozent auf 15 150,80 Punkte an der Kurstafel, nach 15 132,59 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 15 227,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 150,80 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2024, betrug der SDAX-Kurs 14 009,29 Punkte. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 882,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, wurde der SDAX mit 13 514,09 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 9,78 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 15 227,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 10,85 Prozent auf 1,12 EUR), MLP SE (+ 5,49 Prozent auf 6,15 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,88 Prozent auf 53,60 EUR), Südzucker (+ 3,77 Prozent auf 14,05 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,75 Prozent auf 7,61 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen RENK (-6,48 Prozent auf 26,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,46 Prozent auf 21,44 EUR), Wacker Neuson SE (-4,63 Prozent auf 17,72 EUR), JOST Werke (-4,44 Prozent auf 46,25 EUR) und adesso SE (-3,10 Prozent auf 97,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 349 567 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 16,200 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

2024 hat die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. In puncto Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at