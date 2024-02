Donnerstagshandel in Wien: So entwickelt sich der ATX mittags

Am Donnerstag verbucht der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,60 Prozent auf 3 425,22 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 109,030 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,213 Prozent auf 3 411,92 Punkte an der Kurstafel, nach 3 404,68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 442,98 Punkte, das Tagestief hingegen 3 411,92 Zähler.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,540 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 22.01.2024, den Wert von 3 371,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.11.2023, wies der ATX einen Wert von 3 252,74 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 22.02.2023, einen Stand von 3 459,26 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,387 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 489,80 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Erste Group Bank (+ 1,41 Prozent auf 39,63 EUR), Raiffeisen (+ 1,29 Prozent auf 20,36 EUR), BAWAG (+ 1,28 Prozent auf 51,25 EUR), OMV (+ 1,27 Prozent auf 42,21 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,13 Prozent auf 26,85 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen EVN (-0,64 Prozent auf 23,15 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,50 Prozent auf 118,40 EUR), Andritz (-0,49 Prozent auf 60,65 EUR), IMMOFINANZ (-0,48 Prozent auf 20,90 EUR) und Wienerberger (-0,43 Prozent auf 32,26 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 173 306 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 22,460 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at