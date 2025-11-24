Die Analysten von Morgan Stanley haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 106 auf 108 Euro angehoben. Die Empfehlung "Overweight" wurde von der zuständigen Analystin Gulnara Saitkulova bestätigt.

Für österreichische Banken seien die Schätzungen um etwa 1-2 Prozent nach oben korrigiert worden um eine neue Annahme eines EZB-Leitzinses von 2 Prozent widerzuspiegeln, schreiben die Analysten in der am Montag vorgelegten Branchenstudie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Morgan-Stanley-Analysten 7,87 Euro für 2025, sowie 9,95 bzw. 11,18 Euro für die beiden Folgejahre.

Am Montagnachmittag notierten die Titel der Erste Group an der Wiener Börse mit plus 0,6 Prozent bei 89,60 Euro.

