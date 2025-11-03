Erste Group Bank Aktie

89,75EUR 0,00EUR 0,00%
Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.11.2025 10:15:00

Erste Group Bank Equal weight

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 84,0 auf 86,0 Euro angehoben. Die Einstufung "Equal-Weight" wurde von den Barclays-Analysten gleichzeitig bestätigt.

Die Analysten haben ihre Gewinnprognose für die Erste Group angesichts des verbesserten Ausblicks angehoben. Hintergrund ist vor allem der Abschluss der Übernahme der polnischen Santander Bank Polska.

Die Experten haben ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr der Erste Group um 1 Prozent auf 7,68 Euro erhöht. Die Schätzung für 2026 wurde wegen der erwarteten Integrationskosten um 2 Prozent auf 9,04 Euro gesenkt und jene für 2027 um 1 Prozent auf 10,27 Euro erhöht.

An der Wiener Börse notierte die Aktien der Erste Group am Montagvormittag mit einem Kursplus von 0,5 Prozent bei 90,15 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/spa

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0025 2025-11-03/10:15

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG Equal weight
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Equal weight 		Kurs*:
89,60 € 		Abst. Kursziel*:
-4,02%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
89,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,80%
Analyst Name::
Krishnendra Dubey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen

10:15 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
21.10.25 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
22.09.25 Erste Group Bank Barclays Capital
04.08.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
17.07.25 Erste Group Bank Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 89,50 -0,28% Erste Group Bank AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:59 PUMA Neutral UBS AG
10:57 Saint-Gobain Neutral UBS AG
10:42 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:40 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:39 AB InBev Buy UBS AG
10:39 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:37 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
10:35 HSBC Holdings Neutral UBS AG
10:35 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
10:35 Ryanair Buy UBS AG
10:34 Lufthansa Buy UBS AG
10:15 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
09:58 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:56 KION GROUP Buy Warburg Research
09:55 FUCHS Buy Warburg Research
09:55 AIXTRON Hold Warburg Research
09:53 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09:53 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
09:52 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
09:51 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
09:51 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
09:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:10 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:10 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:57 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
07:38 Ryanair Outperform Bernstein Research
07:37 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
07:36 Linde Outperform Bernstein Research
07:29 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:29 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Volkswagen Neutral UBS AG
07:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:37 Diageo Buy UBS AG
06:34 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
06:34 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
06:32 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Vodafone Group Sell UBS AG
06:30 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:30 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:29 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Scout24 Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen