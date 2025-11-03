Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank Equal weight
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 84,0 auf 86,0 Euro angehoben. Die Einstufung "Equal-Weight" wurde von den Barclays-Analysten gleichzeitig bestätigt.
Die Analysten haben ihre Gewinnprognose für die Erste Group angesichts des verbesserten Ausblicks angehoben. Hintergrund ist vor allem der Abschluss der Übernahme der polnischen Santander Bank Polska.
Die Experten haben ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr der Erste Group um 1 Prozent auf 7,68 Euro erhöht. Die Schätzung für 2026 wurde wegen der erwarteten Integrationskosten um 2 Prozent auf 9,04 Euro gesenkt und jene für 2027 um 1 Prozent auf 10,27 Euro erhöht.
An der Wiener Börse notierte die Aktien der Erste Group am Montagvormittag mit einem Kursplus von 0,5 Prozent bei 90,15 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
Zusammenfassung: Erste Group Bank AG Equal weight
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Equal weight
Kurs*:
89,60 €
Abst. Kursziel*:
-4,02%
Rating update:
-
Kurs aktuell:
89,40 €
Abst. Kursziel aktuell:
-3,80%
Analyst Name::
Krishnendra Dubey
KGV*:
-
|Erste Group Bank AG
|89,50
|-0,28%
