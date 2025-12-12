Freundlicher Handel: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Um 09:11 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,13 Prozent nach oben auf 5 179,63 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 150,376 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,012 Prozent stärker bei 5 173,74 Punkten, nach 5 173,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 165,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 183,50 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 931,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bewegte sich der ATX bei 4 647,99 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Stand von 3 637,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 41,64 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 183,50 Punkte. Bei 3 481,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 1,93 Prozent auf 58,00 EUR), Raiffeisen (+ 0,85 Prozent auf 38,04 EUR), DO (+ 0,82 Prozent auf 197,00 EUR), BAWAG (+ 0,81 Prozent auf 124,40 EUR) und PORR (+ 0,65 Prozent auf 30,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 30,85 EUR), Wienerberger (-0,27 Prozent auf 29,42 EUR), STRABAG SE (-0,25 Prozent auf 78,50 EUR), Erste Group Bank (-0,25 Prozent auf 99,30 EUR) und Verbund (-0,24 Prozent auf 61,40 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 72 287 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 38,292 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,12 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at