Donnerstagshandel in Zürich: Anleger lassen SLI am Donnerstagnachmittag steigen

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,35 Prozent fester bei 1 937,45 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,225 Prozent leichter bei 1 926,27 Punkten in den Handel, nach 1 930,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 938,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 925,57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,935 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 30.04.2024, den Wert von 1 839,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wurde der SLI mit 1 866,82 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 30.05.2023, den Stand von 1 763,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,86 Prozent aufwärts. Bei 1 967,38 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 4,34 Prozent auf 1,40 CHF), Lonza (+ 2,47 Prozent auf 494,40 CHF), Nestlé (+ 2,33 Prozent auf 93,30 CHF), Logitech (+ 1,58 Prozent auf 88,60 CHF) und Straumann (+ 1,25 Prozent auf 117,35 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Swiss Re (-1,76 Prozent auf 111,35 CHF), Temenos (-0,87 Prozent auf 57,20 CHF), SGS SA (-0,67 Prozent auf 83,38 CHF), Sonova (-0,66 Prozent auf 286,20 CHF) und Roche (-0,65 Prozent auf 228,10 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 2 273 803 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 237,958 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

