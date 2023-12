Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Goldman Sachs-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Goldman Sachs-Anteile betrug an diesem Tag 172,77 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Goldman Sachs-Papier investiert hätte, befänden sich nun 57,880 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Goldman Sachs-Aktien wären am 13.12.2023 20 994,96 USD wert, da der Schlussstand 362,73 USD betrug. Damit wäre die Investition um 109,95 Prozent gestiegen.

Goldman Sachs wurde am Markt mit 116,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at