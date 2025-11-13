Salesforce Aktie

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

Lohnende Salesforce-Investition? 13.11.2025 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salesforce-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Salesforce-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 157,73 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,340 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2025 auf 246,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 559,75 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55,98 Prozent zugenommen.

Salesforce wurde am Markt mit 232,98 Mrd. USD bewertet. Am 20.06.2019 wagte die Salesforce-Aktie an der Börse NYSE den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Salesforce-Anteilsschein bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

