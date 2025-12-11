Verizon Aktie

Lukrative Verizon-Anlage? 11.12.2025 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Verizon-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 11.12.2020 wurden Verizon-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Verizon-Papiers betrug an diesem Tag 60,35 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Verizon-Aktie investierten, hätten nun 16,570 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.12.2025 auf 39,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 661,47 USD wert. Mit einer Performance von -33,85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Verizon bezifferte sich zuletzt auf 169,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Verizon Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Verizon Inc.mehr Analysen

