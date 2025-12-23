American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|American Express-Investment
|
23.12.2025 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades American Express-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren American Express-Anteile an diesem Tag 298,80 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,347 American Express-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 274,60 USD, da sich der Wert eines American Express-Papiers am 22.12.2025 auf 380,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,46 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von American Express bezifferte sich zuletzt auf 259,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
