Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.01.2021 wurden Microsoft-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Microsoft-Anteile letztlich bei 219,62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 45,533 Microsoft-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.01.2024 gerechnet (374,69 USD), wäre die Investition nun 17 060,83 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 70,61 Prozent vermehrt.

Der Microsoft-Wert an der Börse wurde auf 2,73 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at