Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Verizon-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Verizon-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,56 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Verizon-Aktie investiert, befänden sich nun 219,491 Verizon-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.12.2025 gerechnet (40,88 USD), wäre die Investition nun 8 972,78 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,27 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Verizon eine Börsenbewertung in Höhe von 171,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at